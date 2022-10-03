Уперше за чотири роки: сестри-українки Кіченок тріумфували на турнірі в Естонії (відео)

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок, яка торік вийшла заміж, виграли турнір WTA 250 Tallinn Open, що проходив у столиці Естонії.

Наші співвітчизниці на шляху до вирішального поєдинку подолали три раунди, у кожному з яких перегравали своїх суперниць у двох сетах. У фіналі ж уродженки Дніпра зустріли значно більший опір від пари Ніколь Меліхар-Мартінес (США) / Лаура Зігемунд (Німеччина). Обмінявшись перемогами у двох партіях, доля трофею вирішувалася на тай-брейку, де у видовищному протистоянні міцнішими нерви виявилися у наших дівчат — 7:5, 4:6, 10:7.

Зазначимо, що цей титул став для Людмили та Надії четвертим спільним на рівні WTA — востаннє дніпрянки перемагали у 2018-му на WTA Elite Trophy у китайському Чжухаї.

«Для нас було в задоволення перебувати сьогодні на цьому корті. Дякую моїй сестрі, ми давно не грали разом, так що було весело (сміється), дякую. Вітаю дівчат із чудовим тижнем, я сподіваюся, що ми зіграємо, що у вас ще буде шанс. Дякуємо місту Таллінну, директору турніру, ми отримали велике задоволення від виступу тут. Це чудовий турнір, ми сподіваємось, що й наступного року тут зіграємо, бо нам справді сподобалися ці змагання», — зазначила після гри Надія Кіченок.

Додамо, що для Надії цей трофей став першим у сезоні-2022, а ось Людмила вже двічі, в американському Цинциннаті та англійському Бірмінгемі, тріумфувала в парі з латишкою Оленою Остапенко, а також із нею ж пробилася до півфіналу Вімблдона.

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