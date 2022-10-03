НАТО попереджає: путін міг віддати наказ про випробування в Арктиці ядерного дрону «Посейдон», який здатний викликати мегацунамі

Новий російський атомний підводний човен «Білгород» залишив свою базу в Білому морі і попрямував імовірно до Карського моря для проведення випробувань. Такого попередження отримали всі країни НАТО, стверджують італійські ЗМІ. Є побоювання, що президент Росії володимир путін на тлі успіхів української армії, що продовжуються, зважився на черговий виток ескалації.

«Білгород» оснащений секретною зброєю. Це дрон «Посейдон», існування якого путін вперше офіційно підтвердив у 2018 році. За класифікацією НАТО — Kanyon. Цей безпілотний апарат оснащений ядерною енергоустановкою. По суті «Посейдон» є ядерною торпедою з великою здатністю ураження. Його ціль — завдання гарантованих неприйнятних збитків території країни шляхом створення великих зон радіоактивного забруднення, цунамі та інших руйнівних наслідків ядерного вибуху.

Ядерна торпеда "Посейдон"

Швидкість руху «Посейдона» перевищує 200 км/год. Він здатний долати відстань до 10 тисяч кілометрів. Створювався дрон спеціально для того, щоб його не могли засікти жодні прилади стеження, які є у країн НАТО.

Досі випробування «Посейдона» не проводили, наскільки це відомо західним розвідслужбам. Це було технічно неможливо, оскільки Росія не мала на озброєнні необхідної для цього субмарини. Тепер вона є. «Білгород» було спущено на воду у квітні 2019 року та прийнято на озброєння у липні нинішнього року. Субмарина базується у Білому морі.

Вважається, що основним уражальним чинником «Посейдона» є створення штучного цунамі з висотою хвилі до 300 або навіть 500 метрів. Така мегахвиля при рівнинному характері узбережжя здатна змити все на своєму шляху, пройшовши вглиб суші відстань до 500 кілометрів.

Що стосується «Білгорода», то підводний човен може перебувати в автономному плаванні до 120 діб.

Є побоювання, що у разі успішних випробувань «Посейдона», путін може наказати використати цю зброю проти країн НАТО. Водночас західні військові експерти вважають, що така велика субмарина як «Білгород» не зможе пройти непоміченою з Білого моря, наприклад", у Північне чи Балтійське, щоб завдати удару з максимальною ефективністю.

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