У ході боїв у Донецькій області російських загарбників було взято в полон або ліквідовано. ЗСУ під час успішного просування звільнили Торське, що розташоване біля Лимана. Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, після деокупації населених пунктів на півночі Донеччини, українські військовослужбовці артилерійським вогнем накривають позиції загарбників на Луганщині. Більше того, підрозділи ЗСУ взяли в полон частину окупантів, які дислокувалися на Лиманському напрямі.

«Частина з них фізично знищена. Ще частину взяли в полон, а деякі певними колонами вийшли і зараз займають оборону в Кремінній. Наші підрозділи також звільнили село Торське і вражають артилерійським вогнем ЗС РФ, які намагаються закріпитися в Кремінній», — заявив Черевий в ефірі телемарафону.

Він додав, що російські окупанти міцно тримали оборону в Лимані за рахунок мобілізованих підрозділів регулярної армії та націоналістів з «Барс-13».

«Далі зможуть деокупувати Луганську область. А там Сєвєродонецьк та Лисичанськ, захопленням яких окупанти так хвалилися влітку», — резюмував Череватий.

Тим часом радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що «могилізованих «лнрівців» командування звинувачує в дезертирстві і загрожує розправою. Вони ж кажуть, що трималися до останнього, але рашисти їх покинули і відступили без попередження.

«Чергове підтвердження того, що кремль шле могилізованих на забій, і єдиний шанс вижити — здатися в полон ЗСУ!» — написав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше президент Володимир Зеленський повідомив про повну зачистку Лимана на Донеччині від російських загарбників.

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