У відповідь на ядерний удар США та НАТО знищать усі російські війська в Україні, — екс-глава ЦРУ

Президент росії володимир путін зараз стикається із «незворотною» трясовиною на тлі відступу армії росії в ході вторгнення в Україну. Про це заявив у неділю відставний г енерал армії та колишній глава ЦРУ Девід Петреус, повідомляє ABC.

На його думку, путін «програє», незважаючи на «значні», але «відчайдушні» дії у війні, що почалася наприкінці лютого.

«Президент Зеленський та Україна мобілізувалися набагато краще, ніж росія. Україна набрала, навчила, оснастила, організувала та застосувала сили незрівнянно краще, ніж росія», — каже Петреус.

Він упевнений, що «ніякі анексії, жодні навіть завуальовані ядерні загрози не зможуть вивести його із цієї ситуації».

Петреус упевнений, що росія не може перемогти у війні проти України.

«Вони не можуть. Він [Путін] нічого не може зробити зараз», — сказав він.

«Він продовжить програвати на полі бою» , — сказав Петреус про Путіна, вказуючи на недавню втечу росіян з Лимана.

«Все ще може стати гіршим для Путіна і для росії. І навіть застосування тактичної ядерної зброї на полі бою нічого не змінить», — сказав колишній голова ЦРУ.

Проте Петреус заявив, що до ядерної загрози потрібно ставитися «серйозно». Він додав, що у відповідь на застосування такої зброї США та їхні союзники по НАТО «знищать усі звичайні російські сили, які ми зможемо побачити та впізнати на полі бою» в Україні та кораблі в Чорному морі.

Як писали «ФАКТИ», раніше військовий експерт розповів, по яким регіонами ворог може вдарити ядерною зброєю.

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