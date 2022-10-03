У Тельців зміни в особистому житті, у Терезів — несподіване знайомство, у Стрільців — спокуси: гороскоп на 3 жовтня 2022 року

Перша частина дня 3 жовтня, місяця в який відбудуться плани представників багатьох знаків зодіаку, виявиться сприятливою для зміцнення особистих стосунків. Вранці треба сказати чи зробити щось приємне своїй другій половинці. Це дасть вам упевненість на цілий день.

На початку дня сьогодні також буде корисно укладати довгострокові угоди.

Перша половина дня також непогано підходить для укладання довгострокових угод, детального розгляду та вирішення фінансових питань. А от увечері краще не заводити нові знайомства та не призначати побачень. У існуючих відносинах посиляться ревнощі, підозрілість. Під загрозою опиняться стосунки у парах, де слабо розвинена довіра один до одного.

3 жовтня збільшується ризик стати жертвою обману або шахрайства. Тому треба бути обережними при покупках.

Цей день сприятливий для дій, спрямованих на трансформацію оточуючого простору, а також свого життя. Сьогодні треба братися за справи та проекти, які можуть принести хоч якусь користь. Від злих намірів сьогодні краще відмовитися.

3 жовтня також варто звертати увагу на сновидіння. Вони дадуть підказку про те, чим людині треба зайнятися в першу чергу.

Овен

День сприятливий для укладання контрактів та договорів, оформлення паперів та фінансових угод. Імовірні труднощі та ускладнення у сімейних відносинах. Не намагайтеся перекласти свої турботи на чужі плечі. Розвинена інтуїція допоможе знайти вихід із кризової ситуації. Якщо сьогодні занедужаєте, то хвороба буде довгою та тяжкою, можливі ускладнення. Бережіть себе, пише slovofraza.com.

Телець

Сьогодні можливі серйозні зміни у особистому житті. Почуття відповідальності за себе та близьких людей призведе до успіху. Будьте рішучі: не слід зловживати терпінням долі — воно не безмежне.

Близнюки

Життєвий потенціал на високому рівні, посилюється енергійність, сексуальність, дар передбачення, інтуїція. Сьогодні на вас чекають особисті побачення або дружні зустрічі. Постарайтеся більше часу провести з коханою людиною, це благотворно позначиться на вас обох. В особистому житті будьте готові до деяких приємних змін.

Рак

Сприятливий день для колективних заходів, фізичних навантажень, активного відпочинку на свіжому повітрі. Швидше за все, саме цей день дозволить вам вирішити одну з сімейних проблем. Сприятливі сімейні стосунки, романтичні уподобання, закоханість. Сни зазвичай здійснюються. Безодня, прірва, яр уві сні — неприємність від жінки.

Лев

Сприятливий день для спілкування із партнерами, вирішення особистих проблем. Корисні фізичні навантаження. Не виключені приємні новини, пов'язані із близькими людьми чи успіхом у любовних справах. Добре укладати шлюби, веселитися, мандрувати. Не можна відмовляти у виконанні прохань.

Діва

Будьте готові відстоювати свої життєві принципи та ідеали. Небажано їхати далеко від дому, багато часу проводити у спілкуванні з людьми, на публіці. Не виявляйте зарозумілість.

Терези

Відмінний день, коли самопочуття та настрій будуть на висоті, а приплив енергії дасть змогу вирішити безліч питань. Можливі раптові знайомства, несподіване вирішення важких питань та здійснення бажань.

Скорпіон

Доведеться приділити сім'ї та дому більше уваги, ніж зазвичай. Ви можете бути надто емоційні та уразливі, приймати все близько до серця. Тому спілкуйтеся лише з тими, хто вам приємний.

Стрілець

У цей день у вас буде безліч спокус, але дуже мало можливостей їх реалізувати. Прекрасне романтичне знайомство може бути просто фліртом чи обманом. Не варто говорити зайвого та давати обіцянки.

Козеріг

Хороший день для зайняття господарством, наведення ладу в паперах, для початку ремонту будинку. Цього дня добре робити електропроводку, лагодити труби. Прекрасний день для зміцнення організму.

Водолій

Не обмежуйтесь напівзаходами у вирішенні складних завдань, доводьте справу до кінця. Вам необхідне терпіння та стриманість. В іншому випадку, ви можете отримати заклятого ворога. Можливо, вас дратує рутинна робота. Але спочатку заспокойтеся та розставте пріоритети.

Риби

Чудовий день для догляду за ногами та покупки взуття. Сьогодні у вас буде приплив сексуальної енергії, тому не дивуйтеся, якщо до вас виявлятимуть підвищений інтерес представники протилежної статі.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, які п'ять знаків Зодіаку позбудуться у жовтні всіх проблем.

Фото Pixabay

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