«Досі ще вірю, що ми будемо разом»: TAYANNA у сльозах розповіла про болісний розрив з коханим

Співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк), яка в новому кліпі «Дороги» радить, як перемагати стрес, зізналася, щой досі переживає негативні емоції через розрив з коханим. З Олександром вони розійшлися кілька місяців тому, але й досі Тетяна згадує про це зі сльозами на очах та сподівається на примирення.

«У мене взагалі, я вважаю, важка історія, тому що я досі ще вірю, що ми будемо разом. В якихось ілюзіях живу таких, у своїх мріях. Насправді потрібно просто відпускати людину і повертатися до себе. Що я і намагаюся зараз робити — повертатися до себе і весь фокус уваги на себе, на свою роботу, на свої справи, і дитина є. І я розумію, що ця енергія, яка йде на спогади минулі… Особливо, коли я приїхала до Києва, ходжу по вулицях і просто плачу, тому що ось тут ми сиділи, тут ми їли, тут машину побачила таку, як у нього — все, вже сльози течуть. Навіть хочеться поїхати з Києва, щоб не було жодних асоціацій», — розповіла TAYANNA в інтервю Діані Глостер.

Співачка розповіла, что вони разом з Олександром були на Балі, розійшлися під час російського вторгнення в Україну. Згодом артистка переїхала до Польщі, щоб нічого не нагадувало про коханого.

«Я потрапила в таку яму емоційну, коли в мене все — негатив, тобто „все, в мене життя закінчилося, без нього я не можу“, і я навмисне поїхала для того, щоб прослідкувати за собою і направити якось свої думки в інше русло, хоча це така дуже велика любов мого життя, і вона не минула, вона є ця любов у мене всередині», — поділилася Тетяна.

Причину розриву вона не називає. Але зізнається, що припускалася помилок у стосунках.

«Насправді тут, в цих стосунках я побачила своє его, яке ніколи не бачила і заперечувала завжди. Чоловік більш свідомий, а ти більш емоційний, і коли ти піддаєшся емоціями — ну це его», — зізнається Тетяна.

Вона каже, що їй важко будувати стосунки з чоловіками, тому що повністю «розчиняється» в людині, починає жити її життям, забуваючи про себе. Свого коханого співачка не показувала, не розповідала, хто він і чим займається.

Раніше TAYANNA розповідала про совго колишнього чоловіка, який розірвав стосунки з Ані Лорак та поїхав з рф.

Також співачка Тоня Матвієнко розповідала про проблеми у стосунках ч чоловіком Арсеном Мірзояном.

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