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«Виє сирена, а всі йдуть на Щекавицю»: Jerry Heil створила актуальний кавер на «Вовчицю» Олега Винника

20:24 3 жовтня 2022
Jerry Heil

Популярна українська співачка Jerry Heil, яка на кілька років покинула Україну, долучилася до флешмобу в мережі та створила свій актуальний кавер. Вона переробила хіт Олега Винника «Вовчиця» та запівала про те, як усі підуть на Щекавицю.

Нагадаємо, після погроз росії нанести ядерний удар по Україні поширилися меми про можливі варіанти, як провести останні години життя. Одним із найпопулярніших став — влаштувати оргію на горі Щекавиця у Києві.

«Щекавиця в усіх мемах і шпаринах, не могла обійти стороною», — написала в Instagram Jerry Heil.

У тексті виконавиця заспівала про своєрідне єднання українського народу та позитивне мислення навіть на тлі війни. «Виє сирена, а всі йдуть на Щекавицю», — співає Jerry Heil.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Вєрка Сердючка з мамою голяки зібралися йти на Щекавицю.

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