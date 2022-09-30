Голі Вєрка Сердючка з мамою зібралися на Щекавицю
Вєрка Сердючка разом зі сценічною мамою, які раніше розбурхали мережу провокаційними фото, дотепно відреагували на флешмоб — оргію на горі Щекавиця у Києві в разі російського ядерного удару. Вєрка з мамою оголилися, залишившись лише в білизні, та повідомили, що вже близько. Провокативний кадр зірка опублікувала на своїй сторінці в Інтаграмі.
«Ми майже на місці…» — підписала кадр Сердючка.
Нагадаємо, після погроз Путіна застосувати ядерну зброю на території України користувачі соцмереж почали фантазувати, як і де вони проведуть останні хвилини свого життя. Однією з ідей було провести оргію на вершині гори Щекавиця. В мережі створено чимало жартів на цю тему.
Зіркові друзі Вєрки продовжили жартувати у коментарях.
«Чекаю на вас на рожевому простирадлі зліва від синього бідону з молоком», — написав ведучий Андрій Бєдняков.
«Ахахах, найкращі! Дякую за усмішку в такі хренові часи», «Викликайте пожежну безпеку, бо це дуже гаряче», «Для тих хто не зможе приєднатися буде онлайн трансляція, супутник тільки для цього й купили», — пишуть у коментарях.
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