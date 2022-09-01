«Тільки дочекайтесь мене»: Джеррі Хейл на кілька років покинула Україну
Популярна співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва) ще восени минулого року говорила про те, що має намір їхати вчитися до США.
Про те, що вона вже знаходиться у Бостоні, Яна Шемаєва повідомила в Instagram: «Це Бостон. Місто студентів. Місто, де знаходяться Гарвард, Массачусетський коледж, Північно-Східний університет і, звичайно, Берклі».
Виповниться її мрія — чотири роки вона вчитиметься писати музику до кінофільмів. «Берклі — це інший підхід та безліч талановитих людей з усього світу навколо. Ідеальне місце для інтеграції української музики у світову, теж так думаєте? З першим вересня, українці. Вчимося, вчимося і свого не цураймося, як заповідав пророк. Тільки дочекайтеся мене. Там вже пишуть, що невідомо, чи залишила я кар'єру в Україні… Пфффф… Дочекайтеся 9.01» , — пише Яна Шемаєва.
Нагадаємо, що влітку цього року вона була у Бонні, де виступала популярна американська співачка Біллі Айліш, яка підтримала Україну. Під час концерту американка на сцені розгорнула прапор України, який їй передала Яна.
Останнім часом у Jerry Heil з'явилося кілька спільних робіт. Так, разом із Kalush Orchestra вона прямо у готельному номері записала спільний хіт, на написання якого музикантів надихнув візит до Львова голлівудської зірки Анджеліни Джолі.
А нещодавно разом із телеведучою Лесею Нікітюк вони виконали єхидний трек «на злобу дня», висміявши росіян, які спішно покидають Крим через вибухи. Зокрема — туристку, яка ридає та не хоче залишати Алушту, де «все так душевно і по-домашньому».
Фото зі сторінки Яни Шемаєвої у соцмережах53
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