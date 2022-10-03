За одне місце брали 6 тисяч гривень: стало відомо про вбивство організатора колони, розстріляної під Куп'янськом

Перевізника з Куп'янська, що організовував виїзд людей розстріляною 25 вересня колоною, було знайдено вбитим уже наступного дня. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, місце в колоні коштувало 6 тисяч гривень, і перевізник гарантував безпеку.

«За дуже попередньою інформацією правоохоронних органів, це вивезення було організоване місцевим перевізником за великі кошти… Колону було розстріляно, попередньо, з кулемета, який було встановлено на БТР, і після того, щоб приховати сліди злочину, росіяни підпалили транспорт», — повідомив очільник ОВА.

За інформацією Синєгубова, вбивство чоловіка могли скоїти могли вчинити родичі загиблих людей, або ж самі росіяни, адже на той час Куп’янськ ще був частково окупований.

«Істини наразі нема. Будемо встановлювати та чекати рішення правоохоронних органів», — запевнив очільник регіону.

Наразі ж триває експертиза, яка має встановити остаточні причини смертей та ідентифікувати жертв, оскільки тіла дуже пошкоджені.

Нагадаємо, колону мирних жителів на дорозі з окупованого Сватова до звільненого ЗСУ Куп'янська розстріляла диверсійно-розвідувальна група, яка впритул поцілила зі стрілецької зброї у шість старих легковиків та вантажівку «ГАЗель». За офіційними даними, 24 людини загинуло, серед них 13 дітей. «ФАКТИ» поспілкувалися з місцевими мешканцями і дізналися жахливі подробиці цієї трагедії.



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