У ворога катастрофічний брак живої сили, в Україну перекидаються військові з Сирії та Сибіру, — Генштаб

Російські загарбники намагаються зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках фронту. Ворог обстрілює позиції наших військ уздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі. Минулої доби окупанти завдали 3 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали понад 20 українських населених пунктів, повідомили у Генштабі.

При цьому у ворога є дефіцит особового складу. За інформацією Генштабу, підрозділи нещодавно сформованого та переміщеного на територію України 3-го армійського корпусу не в змозі ефективно виконувати завдання. У них застаріле та непридатне до використання озброєння та військова техніка. Окупанти самовільно залишають позиції та відмовляються воювати. Почастішали випадки зловживання алкоголем.

Щоб посилити свої частини військовим керівництвом росії було ухвалено рішення про передислокацію в Україну підрозділів військ росгвардії з Сибіру та контингенту російських військ у Сирії.

На фронт призивають усіх. Так, у військовій академії повітряно-космічної оборони у Твері через відсутність викладацького складу та технічних фахівців, залучених до війни в Україні, призупинено навчання на окремих курсах.

Сили оборони за минулу добу відбили атаки противника у районах населених пунктів Виїмка, Майорськ, Спірне, Озерянівка, Бахмутське, Кам'янка та Тернові Поди.

Авіація завдала 22 удари. Підтверджено поразку 3 опорних пунктів, 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два БПЛА ворога.

Ракетні війська та артилерія за минулу добу вразили 2 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади з боєприпасами, об'єкт протиповітряної оборони, а також 5 інших важливих об'єктів противника.

Нагадаємо, президент Зеленський розвінчав міфи роспропаганди щодо ставлення Києва до мешканців тимчасово окупованих територій України. Глава держави заявив, що Україна не вважає колаборантами тих людей, хто вимушено опинився в окупації та не співпрацював з росіянами, не зрадив свою Батьківщину.

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