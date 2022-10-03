Рашисти в Нью-Йорк не прорвалися: у Генштабі розповіли про нові успіхи ЗСУ на фронті

За добу 3 жовтня окупанти вже завдали 2 ракетних та 7 авіаційних ударів, та здійснили понад 35 обстрілів території України з використанням ракетних систем залпового вогню (РСЗВ). Від ворожих ударів постраждало більш ніж 20 населених пунктів. Серед них — Дніпро, Запоріжжя, Бахмут, Спірне, Мар’їнка, Соледар, Білогорівка, Благодатівка та Залізничне. Такі дані наведено у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Своєю чергою підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Нью-Йорк, Зайцеве, Невельське та Побєда, а бойова авіація Сил оборони завдала 19 ударів. Наразі підтверджено ураження двох опорних пунктів, 14 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25 противника.

Непогано попрацювали також ракетники й артилерія — за добу уразили чотири пункти управління, сімнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами та матеріально-технічними засобами, два об’єкти протиповітряної оборони, а також десять інших важливих об’єктів противника.

За уточненою інформацією, підтверджено і вогневе ураження противника за попередні дні. Так, в районі населеного пункту Кирилівка Донецької області знищено до 20 одиниць військової техніки, значні ушкодження отримали 8 бойових вертольотів ворога.

Тим часом, за інформацією із соцмереж, українські прапори було піднято над ще чотирма населеними пунктами — Боровою в Ізюмському районі на Харківщині, Золотою Балкою, Гаврилівкою та Миролюбівкою на Херсонщині.

Нагадаємо, напередодні Сили оборони звільнили і селище Торське біля Лимана, відкривши собі дорогу на Кремінну на Луганщині.



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