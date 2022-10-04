Румба-вбивця: Джамала залишила польські «Танці з зірками»

Українська співачка Джамала, яка минулого ефіру розчулила журі польських «Танців з зірками» та отримала високий бал, не змогла закріпитися в лідерах проекту. Румба, яку так боялася артистка, стала для нею останнім танцем у шоу. Судді не оцінили чуттєву румбу Джамали та Яцека Єшке, поставили лише 30 балів із 40 можливих. Пара опинилася на передостанньому місці в турнірній таблиці. Зрештою, глядачі не врятували її своїм голосуванням. Після шостого ефіру Джамала та Яцек залишили проект.

«Такий непростий танець прийшов до мене в комплекті із застудою. Ну нічого, гартуємося і віримо в краще», — розповідала Джамала в соцмережах напередодні виступу. Вона зізналася, що весь підготовчий тиждень хворіла, не могла повноцінно тренуватися, але робила все від неї залежне.

Залишаючи проект, Джамала не могла стримати сліз й попросила глядачів не забувати про Україну, продовжувати підтримувати нашу країну, яка мужньо бореться з російськими окупантами.

Раніше Джамала говорила, що дуже стомилася, але не збирається здаватися. Вона навіть дітей перевезла з Туреччини до Польщі, щоб бути з родиною.

Своєю місією на проекті співачка називає збір коштів для українців.

Фото instagram.com/tanieczgwiazdami

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