«Зараз мені легше, діти зі мною»: Джамала перевезла дітей до Польщі

Співачка Джамала, яка бере участь у польських «Танцях з зірками», розповіла, що не змогла пережити розлуку з маленькими синами та перевезла їх з Туреччини до Варшави. Хлопчики прийшли підтримати її за лаштунками проекту.

Джамала каже, що робить усе для того, щоб про війну в Україні за кордоном не забували. Після кожного виступу співачки кошти, вилучені з смс-голосів за її пару з Яцеком Йешке, відправляються на підтримку України.



В останньому ефірі, танцюючи танго, Джамала отримала максимальну кількість балів — 40. Співачка зізналась, що за п’ять тижнів участі в проекті піймала себе на думці, що дуже емоційно залежна від подій в Україні.



«Минулого тижня у мене був пасодобль, було відчуття, що все, я не можу ніяк ні танцювати, ні посміхатись, ні знаходити потрібних слів. Я — невід’ємна частина своєї країни, коли чую позитивні новини — у мене і ноги міцніші, і плечі розкриваються. А чую щось погане — буває і сумно, розпач і навіть сльози. Проте мене надихає, що вперше на проекті ініціювали можливість збору коштів. Польща постійно говорить про Україну», — прокоментувала співачка в ефірі «Сніданку 1+1».



Джамала зізналась, що наступним випробуванням на паркеті для неї стане румба. І додала: «Я завжди боялась цього танцю. Але будемо готуватись».



Польські глядачі проєкту активно підтримують українську співачку. За її словами, вони вже неодноразово висловлювали своє бажання щодо її перемоги. Проте Джамала акцентує, що має зовсім іншу місію на польських «Танцях з зірками». Також співачка отримує і закиди щодо участі в українському проекті, адже має вже певний досвід.



«Я сміюся з цього. Так, спочатку я почувала себе більш впевненою, але від того, що я брала участь в українських „Танцях з зірками“ — я не стаю від цього професіональною танцівницею. Мій партнер Антон Нестерко 25 років професійно займався танцями, так само і Яцек Йешке. Це інша професія, яку ти маєш опанувати за два дні. Ми навіть ставили експеримент з Яцеком, чи зможу я його за два навчити співати. Чи вийшло? Ну може одну фразу», — зазначила Джамала.

Попри перебування за кордоном, співачка відчуває неймовірну підтримку українців. У Варшаві вона зустрічалась з LAUD, KOLA, Jerry Heil, Альона Гудкова, а танцівниця Яна Цибульська навіть надавала їй поради у тренувальній залі.



Раніше Джамала розповіла, чому погодилась на участь у польських «Танцях з зірками» та чи ревнує її чоловік до партнера.

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