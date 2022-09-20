Йдемо далі: Джамала розчулила суддів польських «Танців з зірками» проникливою піснею та запальним номером

Українська співачка Джамала, яка бере участь у польському проекті «Танці з зірками», здобула путівку в четвертий ефір. Разом із партнером Яцеком Єшке вона виконала емоційний пасадобль, а також заспівала польською. Третій випуск шоу був присвячений музичній легенді Польщі — Кшиштофу Кравчику. Під час виступу Джамала виконала його пісню, таким чином подякувавши за підтримку України та благодійний збір, який проходить під час виступів української учасниці.

Судді та глядачі також підтримують співачку. Один із членів журі, коментуючи виступ Джамали, згадав про Володимира Зеленського, який свого часу також брав участь у «Танцях», крок за кроком виборював свою маленьку перемогу, а зараз «надихає своєю великою боротьбою увесь світ».

Джамала зізнається, що їй дуже не просто, вона відчуває себе самотньою у дружній, але ж чужій країні. Співачка не приховує, що її тримає лише мета — зібрати якомога більше коштів для України. Бо поки вона танцює, триває збір.

«Я дуже втомилася, я знову одна, не хочу. Хочу, щоб ми перемогли швидше і повернулося життя», — плачучи каже Джамала.

Раніше Джамала пояснила, чому погодилася на участь у польських танцях та зізналася, чи не ревнує її чоловік до красеня-партнера.

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