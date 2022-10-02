У Києві попрощалися з азовцем «Хірургом», який загинув під час захисту Маріуполя

У Києві провели в останню путь 22-річного Віталія Харчука з позивним «Хірург», який у складі «Азова» захищав Маріуполь від російських загарбників, йдеться у сюжеті ТСН.

Про те, що хлопець зник, було відомо ще навесні. Нещодавно у Маріуполі під час ексгумації братської могили, тіло чоловіка вдалося ідентифікувати.

Мама загиблого розповіла, що син дзвонив востаннє 20 березня. Після цього його дуже довго шукали, сподівалися, може він у полоні.

Відомо, що у березні Віталій Харчук знищив три танки. В останньому бою росіяни притиснули їх до моря, вийти живими вдалося дуже небагатьом.

Вже пізніше Україні вдалося обміняти тіла 43 загиблих захисників Маріуполя. Більшість з них поховали у Дніпрі, їхні тіла не ідентифіковані, Віталій був серед них. У серпні родина знайшла тіло Віталія у Дніпрі — впізнали його за татуюванням.

Раніше у Теплику Вінницької області попрощалися з 54-річним Юрієм Ковалем. Наприкінці вересня стало відомо про загибель бійця Сил спеціальних операцій Євгена Браха з позивним «Малі».

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