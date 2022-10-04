«Абсолютна маячня»: Зеленський прокоментував заяви роспропаганди про те, кого Україна вважає колаборантами

Україна цінує й рятує людей, а також допомагає всім, хто потребує допомоги. Це є фундаментальними правилами для нашої держави. І так буде завжди, запевнив у своєму відеозверненні за результатами 222-го дня війни президент Володимир Зеленський.

Також він звернув увагу на те, що життя повертається до всіх населених пунктів, з яких українські воїни вигнали окупантів. Там виплачуються пенсії та зарплати, у тому числі й вчителям, які були вірні Україні та не перейшли на програму рашистів.

«Це справді дуже важливо. Російські пропагандисти залякують людей у районах, які поки що контролюються окупантами, що Україна нібито вважатиме колаборантами чи не всіх, хто залишився на окупованій території. Абсолютна маячня», — заявив глава держави.

Наш підхід, за його словами, завжди був і залишається чітким та справедливим. Якщо людина не служила окупантам і не зрадила Україну, то немає підстав вважати таку людину колаборантом.

«Це прості речі. Якщо вчитель залишився українським учителем і не брехав дітям про те, хто ворог… Або якщо людина залишилася українським працівником української комунальної служби і, наприклад, допомагала зберегти енергопостачання для людей, то не можна в чомусь таку людину звинувачувати», — упевнений український лідер.

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що сотні тисяч людей перебували на тимчасово окупованій території не з власної волі. Багато з них допомагали нашим військовим та спецслужбам. Багато хто просто намагався вижити й чекав, коли повернеться український прапор.

«Звичайно, були й ті, хто зрадив Україну. Але такі випадки досить швидко встановлюються Службою безпеки України та не є масовими. росія не зустріла масової підтримки в Україні, і це факт», — резюмував президент Зеленський.

На деокупованих українських територіях правоохоронці затримують тих, хто співпрацював з російськими загарбниками. А в тих районах, які поки що ЗСУ не звільнили від окупантів, партизани борються зі зрадниками.

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