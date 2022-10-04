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Погода

У Карпатах — мороз, а у Києві — сильна злива: українців попередили про удар негоди

13:15 4 жовтня 2022
осінь

У вівторок, 4 жовтня, у Карпатах вдарив мороз, який буде посилюватися, а на високогір'ї пішов сніг. Про це повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост.

«Станом на 9:35 4 жовтня на горі Піп Іван Чорногорський хмарно, сніг, вітер південно-західний, 1 м/с», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники наголосили, що температура повітря опустилася до -3°.

У столиці температура буде набагато вищою, але розслаблятися мешканцям та гостям міста не варто: протягом дня 4 жовтня очікується злива. Синоптики навіть оголосили перший рівень небезпеки, повідомляє ДСНС.

«За даними Українського гідрометеорологічного центру, по м. Києву до кінця ночі 4 жовтня дощ досягне значного значення (I рівень небезпеки, жовтий)», — передають у відомстві.

Також дощі сьогодні очікуються у північних та деяких західних областях. Окрім того, очікуються пориви вітру до 15−20 м/с.

Водночас негода не протримається занадто довго: вже з середи-четверга почнеться потепління. Дощі залишать територію нашої країни, а температура буде підніматися вище за +20 градусів.

«Починаючи від 5 жовтня до 10−12 числа по всій Україні погодні умови стабілізуються. Очікується повне припинення опадів у всіх областях, настане тепла та ясна погода», — вважає народний синоптик Стас Щедрін.

З думкою Щедріна згодна Наталя Діденко: на її думку, найближчим часом в Україну приїде бабине літо, яке триватиме тиждень: з 5 по 12 жовтня.

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