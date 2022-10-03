Бабине літо повернеться в Україну на тиждень: синоптики назвали дату

Вересень 2022 року в Україні, принаймні в столиці, видався напрочуд прохолодним. Це констатували спеціалісти метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, відзначивши, що у Києві середньомісячна температура повітря у вересні становила +12,7°С, що нижче за кліматичну норму на 2,2°С. А метеорологічна осінь у столиці розпочалась вже другого числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15,0°С.

Найтеплішим днем місяця було 1 вересня, коли максимальна температура досягла + 21,1°С, а найхолоднішим — 25 вересня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до +5,9°С.

Що ж до поточної погоди, то 4 жовтня на півночі та заході України зберігатиметься прохолода, спрогнозувала синоптикиня Наталя Діденко. Зокрема, температура повітря впродовж дня становитиме лише +8+12 градусів.

Дещо вище — до +10+15 градусів — стовпчики термометрів піднімуться в в центральних областях, а на сході та півдні очікується від +14°С до +19°С.

У Києві 4 жовтня очікується переважно хмарна, з періодичним дощем, погода. Буде холодно, протягом дня в межах +9 градусів.

А ось з середи, 5 жовтня, на тиждень має нарешті настати омріяне бабине літо.

«Трохи куценьке, на тиждень, проте без дощів, із сухим повітрям, сонячними проясненнями, прекрасними туманами та, хоч і відносним, але все ж приємним теплим повітрям із температурою +14+21 градус. Дочекаємося і будемо разом радіти», — відзначає автор прогнозу.

Нагадаємо, нині метеочутливі українці ще перебувають під впливом слабкої магнітної бурі, яка накрила Землю 1 жовтня.

Фото Галка

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