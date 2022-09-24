Кожна «робітниця» приносила до 40 тис. грн на день: в Одесі зловмисниці втягували жінок у проституцію

В Одесі затримали трьох необтяжених мораллю 30-річних містянок, які під час війни налагодили протиправну діяльність у сфері надання послуг інтимного характеру за грошову винагороду, та «працевлаштовували» до себе малозабезпечених жінок.

Як повідомили в поліції, «працівницям» вони платили по 40% від «виручки», яка в середньому становила 30−40 тисяч гривень на день. Бізнес правопорушниці ретельно конспірували, постійно змінюючи адреси, за якими жінок зводили з клієнтами для надання їм інтимних послуг.

В одному із "розважальних закладів"

За силової підтримки батальйону поліції особливого призначення були проведені обшуки в сімох квартирах, які орендували спільниці. В якості речових доказів їхньої протиправної діяльності поліцейські вилучили документи та чорнові записи, флеш-носії інформації, ноутбуки, мобільні телефони, сім-картки українських та іноземних операторів, банківські картки та кошти в сумі 7600 доларів США й 30700 гривень.

Вилучені грошові кошти

Наразі під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси слідчі поліції повідомили фігуранткам про підозру у втягненні людей в заняття проституцією за попередньою змовою (ч.2 ст. 303 Кримінального кодексу України), а також утриманні місць розпусти й звідництві для розпусти (ч.1 ст. 302 Кримінального кодексу). Тобто їм може загрожувати позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, минулого тижня у Києві теж викрили мережу борделів на орендованих квартирах.

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