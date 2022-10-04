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Події

Збували «дурь» на території Дарницького та Дніпровського районів: у Києві затримано розповсюджувачів наркотиків

17:14 4 жовтня 2022
Оперативне фото поліції

В Дарницьому районі Києва двоє місцевих мешканців організували підпільний наркобізнес — вони протягом піврічного терміну збували заборонені речовини на території Дарницького та Дніпровського районів з рук в руки наркозалежним особам.

Затримані зловмисники

Поліцейські провели оперативні закупки та задокументували злочинну діяльність фігурантів. Правопорушниками виявилися двоє чоловіків 1987 років народження, повідомили у Поліції Києва.

За їх місцями мешкання було виявлено і вилучено метадон, амфетамін, канабіс та пігулки екстазі, приготовлені до збуту.

Товар, підготовлений до збуту

Після цього ділків було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання, а слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Затриманим готують повідомлення про підозру. На них може очікувати позбавлення волі терміном до 10 років.

Нагадаємо, у Дніпрі підпільну нарколабораторію «кришував» правоохоронець.

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