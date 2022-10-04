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Події

Виробляли «товару» на 5 млн грн: у Дніпрі ліквідували нарколабораторію, яку «кришував» правоохоронець

15:42 4 жовтня 2022
Організатор угруповання

У Дніпрі, де днями чоловік помер від отриманих у бійці травм, силовики СБУ ліквідували потужну нарколабораторію, яку в приватному домоволодінні створив місцевий мешканець, а «кришував» правоохоронець. За оцінками, зробленими під час слідства, щомісячно «хіміки» виробляли метамфетаміну на загальну суму до 5 млн гривень.

Підпільний цех

Як повідомили у прес-центрі СБУ, місцевий правоохоронець, який входив до складу злочинної групи, не лише попереджав своїх спільників про оперативні заходи, які планувалися у сфері боротьби з незаконним обігом заборонених речовин, але й «допомагав» організаторам наркоугруповання у придбанні прекурсорів.

Примітно, що до складу злочинного угруповання його організатор включив і власну дружину.

Готову «продукцію» наркоділки передавали замовникам через систему «закладок».

Нині всім шістьом зловмисникам повідомлено про підозру.

Нагадаємо, раніше в Польщі викрили нарколабораторію, де працювали зокрема й українці.

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