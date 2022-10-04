«Людожери»: Марина Боржемська про відношення до росіян

Фітнес-тренерка, фахівчиня з правильного харчування і ведуча мейковеру «Щасливі за сім днів» (СТБ) Марина Боржемська, яка нещодавно заявила про нові стосунки, навіть під час війни допомагає людям тримати тіло у формі, а кошти від своєї програми передає на потреби ЗСУ і волонтерам.

Повномасштабне вторгнення росіян застало телеведучу вдома у Вінниці. Марина з перших днів війни вирішила для себе, що не поїде з України. Разом із двома дітьми вона залишалася у місті, допомагаючи переселенцям та збираючи гуманітарну допомогу. Марина покинула Україну лише, коли відвозила на час дітей до рідної сестри до Ізраїлю.

Боржемська зізнається, що війна кардинально змінила її ставлення до росіян.

- Після всіх звірств, які вони здійснили на нашій землі, ми розуміємо, з ким маємо справу, — сказала Марина «ФАКТАМ». — Навіть не можу підібрати слів, щоби назвати їх. Це якісь людожери. Не хочеться в словах переходити на їхній рівень — намагаюся зберегти культуру в собі. Цей ворог, який прийшов із війною на нашу землю і при цьому цинічно каже, що йде спецоперація! Чи зможемо ми колись пробачити росіян? Ні. Не впевнена, що взагалі колись настане момент, коли росіян вважатимуться нормальними людьми.

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