Ворог деморалізований та залишає свої позиції: у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті

Не дивлячись на триваючу у країні-агресорі «часткову мобілізацію», російські окупанти в Україні залишаються деморалізованими. Вони масово залишають позиції, відходять на безпечну відстань, а задля уповільнення темпів наступу Сил оборони знищують запаси боєприпасів, та намагаються підривати мости й переправи. Таке констатують у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні.

3 початку жовтня поточного року лише на півдні України підтверджено ураження Силами оборони до 30 обʼєктів противника, а на Донбасі за поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Виїмка, Спірне, Озерянівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Веселе, Первомайське та Новомихайлівка.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 12 ударів. Підтверджено ураження 2 опорних пунктів, 8 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 2 БпЛА ворога.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили пункт управління, а також 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів.

Нагадаємо, протягом попередньої бойової доби 3 жовтня в Україні було ліквідовано ще 370 російських солдатів та офіцерів, а загальна кількість «утилізованих» ворогів наблизилася до 61 тисячі.

Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

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