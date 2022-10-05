Неймовірний рекорд «Баварії» та феноменальний «Брюгге»: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 4 жовтня, відбулися вісім матчів 3-го туру групової стадії Ліги чемпіонів, де Україну представляє донецький «Шахтар».

Група А

«Ліверпуль» (Англія) — «Рейнджерс» (Шотландія) — 2:0 (Александер-Арнольд, 7, Салах, 52, з пенальті).

«Аякс» (Нідерланди) — «Наполі» (Італія) — 1:6 (Кудус, 9 — Распадорі, 18, 47, Ді Лоренцо, 34, Зелінські, 45, Кварацхелія, 63, Сімеоне, 81). На 73-й хвилині вилучений Тадич («Аякс»).

Схоже, «Аякс» після продажу свого бомбардира Алле, який «запалював» минулого сезону Ліги чемпіонів, до дортмундської «Боруссії» швидко знайшов заміну забивному форварду. Чи жарт, ганець Кудус забив у кожному з трьох матчів амстердамців у групі. Щоправда, черговий гол африканського футболіста не допоміг амстердамцям уникнути принизливого домашнього розгрому.

До речі, «Аякс» уперше в історії пропустив шість м'ячів у єврокубках — попередній клубний антирекорд було встановлено у 1980 році, коли амстердамці поступилися мюнхенській «Баварії» (1:5) у Кубку чемпіонів.

Становище команд: 1. «Наполі» — 9 очок; 2. «Ліверпуль» — 6; 3. «Аякс» — 3; 4. «Рейнджерс» — 0.

Група В

«Брюгге» (Бельгія) — «Атлетико» (Іспанія) — 2:0 (Сова, 36, Хутгла, 62). На 76-й хвилині Грізманн («Атлетико») не реалізував пенальті.

Футболіст збірної України Едуард Соболь з'явився на полі по ходу другого тайму, а ось його співвітчизник Роман Яремчук із лави запасних спостерігав за черговим тріумфом своїх партнерів, які здобули третю поспіль перемогу у групі та практично гарантували собі вихід до плей-оф.

«Порту» (Португалія) — «Байєр» (Німеччина) — 2:0 (Зайду, 70, Галено, 87). На 45-й хвилині Шик («Байєр») не реалізував пенальті, на 88-й вилучений Фрімпонг («Байєр»).

Справжню драму спостерігали глядачі на стадіоні «Драгау» та біля екранів телевізорів наприкінці першого тайму. Господарі забили гол, відкривши рахунок, але арбітр після перегляду відеоповтору не лише скасував взяття воріт, а й призначив пенальті у ворота «Порту» за гру рукою у своєму штрафному майданчику перед результативною атакою. Щоправда, удар із 11-метрової позначки футболіст «Байєра» Шик не реалізував. У підсумку після перерви «дракони» забили двічі та заплутали ситуацію у групі.

Становище команд: 1. «Брюгге» — 9 очок; 2. «Байєр» — 3; 3. «Порту» — 3; 4. «Атлетико» — 3.

Група С

«Баварія» (Німеччина) — «Вікторія» (Чехія) — 5:0 (Сане, 7, 51, Гнабрі, 13, Мане, 21, Чупо-Мотінг, 59).

«Баварія» розгромила на домашній арені чеську «Вікторію» та встановила рекорд Ліги чемпіонів. Мюнхенці не програють на груповій стадії турніру вже протягом 31 матчу (28 перемог та 3 нічиї), перевершивши на один поєдинок попереднє досягнення, встановлене мадридським «Реалом» у 2007--2012 роках. До речі, востаннє «Баварія» програвала у групі чемпіонської ліги рівно п'ять років тому, наприкінці вересня 2017-го, поступившись із розгромним рахунком на виїзді французькому ПСЖ (0:3).

«Інтер» (Італія) — «Барселона» (Іспанія) — 1:0 (Чалханоглу, 45+2).

Міланський «Інтер» завдяки голу Хакана Чалханоглу в компенсований до першого тайму час здобув лише другу в історії виступів у єврокубках перемогу над «Барселоною» (і першу з 2010 року, коли міланці зрештою стали володарями Кубка чемпіонів).

Становище команд: 1. «Баварія» — 9 очок; 2. «Інтер» — 6; 3. «Барселона» — 3; 4. «Вікторія» — 0.

Група D

«Марсель» (Франція) — «Спортинг» (Португалія) — 4:1 (Санчес, 13, Харіт, 15, Балерді, 28, Мбемба, 84 — Трінкау, 1). На 23-й хвилині вилучений Адан («Спортинг»).

Незважаючи на те, що гості відкрили рахунок уже на першій хвилині, згодом справжній «бенефіс» видав капітан «Спортинга» голкіпер Адан. Спочатку він вибивав м'яч та поцілив у Алексіса Санчеса, завдяки чому «Марсель» зрівняв рахунок, а на 23-й хвилині залишив свою команду в меншості, зігравши за межами штрафного майданчика рукою. У підсумку лісабонці зазнали першої, і відразу розгромної, поразки у групі, але при цьому не втратили одноосібне лідерство.

«Тоттенхем» (Англія) — «Айнтрахт» (Німеччина) — 0:0.

Становище команд: 1. «Спортинг» — 6 очок; 2. «Тоттенхем» — 4; 3. «Айнтрахт» — 4; 4. «Марсель» — 3.

У середу, 5 жовтня, відбудуться матчі: група Е — «Зальцбург» — «Динамо» (Загреб), «Челсі» — «Мілан»; група F — «Реал» — «Шахтар», «Лейпциг» — «Селтик»; група G — «Манчестер Сіті» — «Копенгаген», «Севілья» — «Боруссія» (Дортмунд); група Н — «Ювентус» — «Маккабі» (Хайфа), «Бенфіка» — «ПСЖ».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що володар «Золотого м'яча» португалець Луїш Фігу забив переможний гол у невагомості.

Фото uefa.com

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