Де і коли дивитися онлайн «Реал» — «Шахтар»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги чемпіонів

У середу, 5 жовтня, у Мадриді на знаменитому стадіоні «Сантьяго Бернабеу» пройде матч 3-го туру групового турніру Ліги чемпіонів, в якому місцевий «Реал», який є чинним володарем найпрестижнішого клубного трофею в Європі, прийме донецький «Шахтар».

Мадридці стартували в групі з двох перемог, не пропустивши при цьому жодного м'яча — підопічні Карло Анчелотті розгромили на виїзді «Селтик» (3:0) та обіграли вдома «Лейпциг» (2:0). Щодо «гірників», то команда Ігора Йовічевіча слідом за гостьовим розгромом «Лейпцига» (4:1) не змогли в номінально домашньому матчі у Варшаві впоратися з «Селтиком» (1:1).

Раніше команди провели в єврокубках між собою шість матчів (усі — на групових стадіях Ліги чемпіонів, у тому числі двох останніх сезонів), і перевага на боці мадридців — чотири перемоги проти двох у «гірників» за різниці м'ячів 17:9 на користь «королівського» клубу.

У національних чемпіонатах суперники перебувають нагорі турнірної таблиці. «Шахтар» за підсумками п'яти зіграних турів набрав 13 очок (4 перемоги, 1 нічия, різниця м'ячів — 10:2), випереджаючи «Дніпро-1», що йде другим, на одне очко (щоправда, дніпряни провели на один матч менше), а «Реал» у 7-му турі вперше в сезоні втратив очки, зігравши внічию з «Осасуною» (1:1) у дебютному матчі Андрія Луніна на «Сантьяго Бернабеу», і дозволив «Барселоні» наздогнати себе, з якою ділить перший рядок, але поступається каталонцям за різницею м'ячів.

Букмекери в майбутній зустрічі практично не сумніваються в перемозі господарів. Наприклад, аналітики Parimatch пропонують поставити на перемогу «Реала» з коефіцієнтом 1,19, на нічию — за 7,90, а на успіх «Шахтаря» — аж за 15,0.

У прямій трансляції матч «Реал» — «Шахтар», починаючи з 22:00, покаже на території України відеосервіс MEGOGO.

Ліга чемпіонів. Група F. 3-й тур

5 жовтня (середа)

«Реал» — «Шахтар» 22:00 MEGOGO

Зазначимо, що в іншому поєдинку групи (початок — о 19:45 за київським часом) німецький «Лейпциг» прийме на своєму полі шотландський «Селтик».

Становище команд групи F: 1. «Реал» — 6 очок; 2. «Шахтар» — 4; 3. «Селтик» — 1; 4. «Лейпциг» — 0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що капітан «Зорі» Єгор Назарина перейшов до «Шахтаря».

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