На півдні ЗСУ просунулися вглиб окупованої території на 20 кілометрів, а рашисти намагаються наступати на сході, — Генштаб

Ворог, якого ЗСУ відтісняють на півдні країни, намагається утримати тимчасово захоплені території та не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Як повідомляють у Генштабі, протягом доби, що минула, окупанти завдали 9 ракетних та 6 авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення понад 27 населених пунктів. Це, зокрема, Харків, Шипувате, Краматорськ, Бахмут, Майорськ, Гуляйполе, Залізничне, Андріївка, Білогірка, Вознесенськ, Придніпровське.

За цей період Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стрілеча, Зелене, Майорськ, Спірне, Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Новомихайлівка та Вугледар. Увечері 3 жовтня Сили оборони України завдали ударів по понтонній та паромній переправах противника через річку Дніпро в Херсонській області. Загальні втрати ворога уточнюються. Також підтверджено знищення зенітного ракетного комплексу С-300 в районі міста Токмак та ураження ворожих позицій в районах населених пунктів Гуляйполе та Оріхів Запорізької області.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 4 опорних пунктів, 11 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили один гелікоптер та 2 БпЛА ворога. Ракетні війська і артилерія уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс, а також мостову та понтонну переправу ворога.

А в оперативному командуванні «Південь» додали, що Сили оборони звільнили Любимівку, Хрещенівку, Золоту Балку, Біляївку, Українку, Велику і Малу Олександрівки, а також в Давидів Брід Бериславського району. На різних ділянках фронту вдалось заглибитись від 10 до 20 км.

На окремих напрямках ворог здійснює перегрупування, намагається підтягувати резерви, а подекуди залишає позиції, відходить на безпечну відстань, знищує власні запаси боєприпасів, намагається руйнувати мости та переправи, аби уповільнити темпи наступу українських військ.

Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по противнику, а підрозділами протиповітряної оборони знищено 3 безпілотних розвідники «Орлан-10» в Бериславському та Миколаївському районах та 2 гелікоптера Мі-8 та Мі-24 в районі Костромки й Брусківського.

Орієнтовні втрати противника на цьому напрямку за добу складають: 31 рашист та понад чотири десятки ворожої техніки, серед яких 8 танків, 26 одиниць авто-бронетехніки, крупнокаліберна гаубиця «Мста-Б» і гармата-гаубиця.

Загальні втрани ворога за добу наступні:

Фото Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що у ніч проти 5 жовтня ворог атакував дронами-камікадзе Білу Церкву на Київщині, а на півдні зенітні підрозділи ЗСУ знищили шість баражуючих боєприпасів росіян.

Фото Генштабу ЗСУ

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