«Його ескадрилья, яку пізніше назвуть „Привид Києва“, наводила жах на ворогів»: легендарного льотчика поховали через декілька місяців після загибелі

Море квітів та вінків, море сліз у сотень містян та побратимів, знеможена горем дружина… Так днями у Бучі прощались із легендою української авіації Михайлом Матюшенком з позивним «Дід».

Легенду української авіації Михайла Матюшенка поховали у Бучі 3 жовтня

61-річний професіонал вищого пілотажу керував багатьма типами військових та цивільних літаків — Ан, Airbus, Boeing, Falcon, Су, МіГ, Іл, Ту… Був кращим вчителем для майбутніх асів, бойових пілотів і штурманів. Служив у різних військових частинах, а до війни працював керівником однієї з вітчизняних авіакомпаній. Багато разів він був головним пілотом «борту номер один», якому довіряли президенти України.

Великий досвід пілота найвищої категорії та непідробна любов до рідного краю переважили вік й інші фактори. Тому після 24 лютого Михайло почав виконувати бойові накази разом зі своїми учнями. Їхня 40-а бригада тактичної авіації наводила жах для ворожих літаків у небі України. Пізніше цю ескадрилью назвуть «Привид Києва». Кожним героїчним польотом буде пишатись вся країна.

Михайло Матюшенко був кращим вчителем для майбутніх асів, бойових пілотів і штурманів

Під час виконання чергового бойового завдання над Чорним морем у червні літак Су-25 полковника Михайла Матюшенка та його штурмана був збитий ворожою ПВО. Відомо, що Матюшенко зробив усе, щоб рашистські ракети не пошкодила жодного з літаків та екіпажів рідної ескадрильї, яка складалась з його учнів-пілотів. Завдяки цьому «Привиди Києва» тоді виконали доручену їм Генеральним штабом задачу.

Нещодавно, як повідомляв Telegram-канал «ФАКТІВ», було знайдено тіло полковника, тіло його побратима-штурмана продовжують шукати.

Учні Михайла Матюшенка прощаються зі своїм вчителем

— Михайло — це людина, яка мріяла про небо… Мрія його здійснилась, адже він з відзнакою закінчив авіаційне училище, після того став винищувачем, літав на МіГ-29. Потім було навчання в академії, — розповів «ФАКТАМ» генерал-полковник Повітряних сил ЗСУ Сергій Дроздов. - Познайомились ми, коли служили у винищувальних авіаційних полках на заході України, обидва були тоді ще у званнях майор. Це справжня людина, яка робила все для того, аби Україною гордились. Напередодні 2014 року Михайло Матюшенко вже був звільнений з Повітряних сил за віком, але після початку АТО повернувся. Виконував польоти та навчав молодше покоління не тільки на винищувачах, а й на навчально-бойових літаках. Своїх хлопців називав «соколами». Це той льотчик, який сміливо йшов на завдання. У день повномасштабного вторгнення Михайло знову повернувся у стрій й почав літати. В одну із ночей «Дід» кинувся у повітряний бій на Л-39, імітуючи атаку МіГ-29, з парою ворожих Су-30. Й вороги відступили!

Потім Михайло прийняв рішення посили південний та східний фронти, адже дізнався про втрати серед підготовлених екіпажів бомбардувальників. На жаль, третій політ його завершився невдало. Але у льотчиків є такий вислів: «Вони не вмирають, а злітають та не повертаються». Саме це можна сказати про Михайла.

Нагороди легендарного льотчика

Військовий капелан з Бучі Анатолій Кушнірчук був один із кращих друзів «Діда». За його словами, Михайло упродовж усієї служби робив надважливі справи для безпеки країни.

— Перед масштабним вторгненням ми багато говорили, — пригадує він. — Михайло Юрійович тоді постійно палив і ми багато пили кави. Він зовсім не боявся і навіть готувався до майбутніх подій. Він був дуже радий, що устиг особисто навчити й фахово підготувати достатньо пілотів для Повітряних сил ЗСУ. Єдине, чого боявся — щоб Генеральний штаб вчасно видав бойове розпорядження для їх 40-ї бригади тактичної авіації ВПС ЗСУ та усім іншим бригадам тактичної авіації. Не хотів втрачати час, бо він безцінний. «От побачиш, Анатолій, мої учні-соколи тоді перетворяться на привидів та будуть потужно нищити ворога у небі!» — казав Михайло Юрійович.

Бойове розпорядження з Генерального штабу надійшло вчасно. Миттєво піднялися в небо його учні-соколи. Відкинувши свій поважний вік, Михайло Юрійович також піднявся на своїй «Сушці» виконувати бойові накази разом зі своїми учнями.

Військова лікарка бригади, в якій служив загиблий льотчик, пригадує — востаннє вони бачились у квітні.

— Я привезла певні медикаменти, ми домовлялись, що наступного разу під час зустрічі святкуватимемо перемогу, — каже Ольга Матюженик. — Уявіть собі, «Дід» настільки хотів наблизити її, що навіть перевівся на інший летальний апарат для того, щоб ще більше знищити рашистів.

Дружина загиблого Лариса Матюшенко: "Чоловік казав: «Я маю повернутись на фронт, адже бійці ще молоді, їм ще жити та підіймати Україну. В бій ідуть старики»

За словами дружини загиблого, її чоловік Михайло мав можливості жити та служити за кордоном, але обрав Україну.

— Він знав, що буде її захищати як тільки можна, бо готувався до цього все життя, — розповіла «ФАКТАМ» Лариса Матюшенко. - Чоловік казав: «Я маю повернутись на фронт, адже бійці ще молоді, їм ще жити та підіймати Україну. В бій ідуть старики». Ніякі наші заперечення він не сприймав, просто мовчав і робив свою справу.

Після чергового завдання 26 червня не повернувся. Звісно, у мене були сподівання, що він у полоні, чи ще десь, але живий. Інформація про те, що тіло Михайла знайшли на території Болгарії, ми отримали 5 вересня. Вдячна небайдужим людям, які допомогли зробити всі процедурні дії, щоб доставити Михайла на рідну землю… Це і ЗСУ, і консульська служба, і дипломатична. Тепер ми хоч матимемо можливість прийти на могилу мого чоловіка. Я впевнена, що він буде янголом-охоронцем для всіх українських бійців й оберігатиме їх.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель під час бойових дій Героя України Олександра Кукурби з Івано-Франківської області.

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