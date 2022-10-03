«рф може завдати удару по аеропортах у Польщі», — сенатор США

Багато хто говорить про ядерну атаку, проте більше хвилювання викликає ймовірність нападу росії на країну НАТО, наприклад, на аеропорт в Польщі чи інші точки розподілу озброєння. Таку думку висловив сенатор США Марко Рубіо в етері CNN.

На його думку, цілком можливо, що в кінцевому випадку путін може нанести удар по деяким з цих пунктів розподілу озброєння через який проходять поставки, зокрема і в Польщі.

«Якщо путін вирішить, що озброєння НАТО, Європи та США для України призведе до його поразки та підірве контроль над владою, він вдарить по точкам, через які проходять поставки тому стурбованість викликають дії путіна в такій ситуації», — зазначив Марко Рубіо.

Водночас американський сенатор наголосив, що не може уявити сценарій за яким путін виграє війну проти України.

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Фото dvidshub.net

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