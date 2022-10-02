Російські окупанти обстрілюють позиції наших військ уздовж лінії зіткнення, а також завдають ударів по цивільній інфраструктурі та житловим кварталам. За поточну добу від ракетних та авіаційних ударів, обстрілів з реактивних систем залпового вогню постраждали понад п'ятнадцять населених пунктів, повідомили у Генштабі.



За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника у районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Першотравневе, Спірне та Виїмка.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала чотири удари. Підтверджено поразку двох місць скупчення озброєння та військової техніки, а також двох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили вісім іранських ударних безпілотних літальних апаратів Shahed.

Ракетні війська та артилерія вразили п'ять командних пунктів, чотирнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, а також понад п'ятнадцять інших важливих об'єктів окупантів.

Також підтверджено поразку особового складу та військової техніки противника за перше жовтня — знищення складу з боєприпасами окупантів у районі Таврійського Херсонської області та знищення семи танків та до десяти одиниць автомобільної техніки у районі Чернігівки Запорізької області. Інформація про втрати особового складу уточнюється.

«Завдяки успіхам сил оборони, на окремих напрямках відзначено зниження рівня морально-психологічного стану особового складу армії росії, що призводить до численних випадків здачі військовослужбовців у полон та залишення своїх позицій. Перед визволенням населеного пункту Лиман окремі підрозділи противника намагалися відійти вглиб тимчасово окупованих територій. Так, 30 вересня, у районі населеного пункту Щастя було виявлено колону з цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в якій налічувалося понад 200 військовослужбовців зі складу 2-го армійського корпусу російських окупаційних військ», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі також зазначили, що військовослужбовцям росії затримують та знижують обіцяні виплати за участь у так званій «спеціальній військовій операції» на території України, що також позначається на їхньому «бойовому дусі».

Нагадаємо, на сьогодні втрати росіян в Україні вже перевищили 60 тисяч людей.

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