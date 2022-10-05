Стягнули близько 200 тисяч гривень: грошова застава прихильника «руського міра» пішла державі

Жовтневий райсуд міста Дніпра віддав у дохід держави 198 тисяч гривень. Ці кошти були внесені як застава за підозрюваного у глорифікації рашистів уродженця Слов'янська на Донеччині, йдеться в ухвалі суду.

За матеріалами справи, 3 травня в «Однокласниках», використовуючи власний акаунт «Петр Гущин», чоловік поширював матеріали з виправдовування, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році. Зокрема, здійснив поширення відеоролика «Чеченские воины на Украине», в якому присутня глорифікація чеченських бійців, котрі воюють проти нашої країни. 22 червня обвинувачуваний поширив пост користувача «Z Крым V Донбасс Z» такого змісту: «Свои неудачи под Славянском и в Северодонецке террористы ВСУ „компенсируют“ стрельбой по мирному Донецку. Типичная кровавая „тактика“ бандеровцев в ВОВ, когда наши красноармейцы их давили, а они по ночам сжигали деревни. Мы их побеждали и сейчас победим! Но уже окончательно!» Також зрадник неодноразово ділився постами, в яких українців названо «фашистами» та де лунали заклики «просто ху*рить туда, где сидит Зеленский со всей своей шайкой — по Киеву!», «взятым в плен на заводе „Азовсталь“ неонацистам — смертная казнь».

В липні чоловіку оголосили про підозру, щодо нього було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 198 480 грн. Її обвинувачуваний сплатив та був звільнений. Втім покладені на нього обов’язки не виконав і втік… Тому прокурор просила звернути в дохід держави заставу. Самого ж зрадника шукають.

Нагадаємо, днями в Одеській області затримано чергового «фаната путіна», а в Києві за підтримку рашистів засудили місцевого жителя.

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