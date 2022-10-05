Вирішив «денацифікувати» маму: житель Львівщини воював за рашистів

Українські бійці на деокупованій частині Харківщини знайшли документи уродженця Львівської області. Він воював на стороні армії російської федерації. Про це повідомили у «Львівській мануфактурі новин», яким передали фотодокази наші військові з передової.

Інформацію про те, що Василь Мигаль справді народився на Львівщині підтвердили в селі Стрільбичі.

Там також розповіли, що він навчався у сільській початковій школі, а потім продовжив навчання в інтернаті поза межами села. Багато років тому чоловік виїхав до росії на заробітки, але час від часу приїжджав в село і навідував свою матір, яка досі проживає в громаді.

Згідно з документами, зрадник отримав військовий квиток 3 червня минулого року у м. Железногірськ Курської області. 21 вересня 2022 року пішов служити за контрактом до військової частини 31831 с. Мулино Нижньогородської області «для участі у спеціальній військовій операції».

Зрадник пішов служити за контрактом до російської армії «для участі у спеціальній військовій операції»

У Василя в рф залишились дружина дві доньки. Наразі невідомо, де перебуває окупант і чи він живий.

Днями «старості» села на Харківщині, яка пішла на службу до окупантів повідомили про підозру.

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