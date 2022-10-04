Намагалася вислужитися перед окупантами: «старості» села на Харківщині повідомили про підозру

Після звільнення територій Харківщини від рашистських загарбників у СБУ додалось роботи — представники спецслужби щоденно розбираються з колаборантами, які намагалися вислужитися перед новими «господарями», зраджуючи власну державу.

У співпраці з ворогом підозрюють і мешканку окупованої Шевченківської територіальної громади Куп’янського району, яка добровільно співпрацювала з представниками країни-агресора, самовільно перейнявши на себе обов'язки «старости села Василенкове», повідомили у прес-центрі спецслужби.

З червня по вересень 2022 року ця псевдопосадовиця брала участь у засіданнях окупаційної влади і, діючи за вказівками представників рф, старанно збирала дані та заяви від місцевих мешканців щодо вирішення питань організаційного та гуманітарного характеру.

Після деокупації території громади жінку було затримано. Наразі їй за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111−1 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Далі справу скерують до українського суду для винесення остаточного рішення.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали й так званого «начальника народної міліції Балаклії», який намагався втекти до самопроголошеної «ЛНР».

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