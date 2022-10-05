Особливо корисно при виразках та опіках: готуємо відвар з ехінацеї

Зазвичай ехінацею, яка дуже невибаглива в вирощуванні, рекомендують при вірусних, бактеріальних та паразитичних інфекціях, оскільки вона стимулює імунну систему. А ще вона цілюще впливає на шлунково-кишкову систему при кишкових інфекціях, кандидозі, виразковій хворобі та гепатиті. Втім, зазначає український фітотерапевт Андрій Пашов, її не можна використовувати при алергії на рослини сімейства айстрових:

«Раджу приготувати з ехінацеї такий відвар. 2 столові ложки квітів залити 250 мл кип’яченою холодною водою, настоювати 8 годин. Застосовувати зовнішньо при фурункульозі, карбункулах, гнійних ранах, виразках і особливо при опіках. Як стимулятор імунної системи застосовують спиртовий настій коренів ехінацеї по 20−30 крапель 3 рази на день».

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