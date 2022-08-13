«Ехінацея, чебрець, молодило»: посадить ці квіти, і вони радуватимуть вас навіть без поливу

Саджаємо посухостійкі квіти — ехінацею, молодило, чебрець

Якщо хочете спростити догляд і звести поливання рослин до мінімуму, спиніть свій вибір на посухостійких культурах. Посадивши рослини, яким не потрібне поливання, ви зможете продуктивніше використовувати свої ресурси. За словами досвідченої садівниці з Вінниччині Раїси Поймало, найкращі з посухостійких рослин завдяки особливій будові листя або стебел можуть без шкоди для привабливості та цвітіння витримати навіть тривалий час без опадів і поливання у розпалі спеки.

«Великі кошики суцвіть ехінацеї з переважно злегка відігнутими крайовими язичковими квітками і твердою, опуклою та масивною серцевинкою із трубчастих квіток здаються сухими та твердими. Що, втім, не применшує їхньої краси. Ехінацея — один з найефектніших трав'янистих багаторічників, що квітнуть із другої половини літа і мають статус універсальної культури.

З-поміж садових рослин вирізняються невибагливістю представники родини декоративних цибуль. Вони не переносять намокання цибулинок і найкраще ростуть на теплих, піщаних ділянках, де ризик загнивання мінімальний. Умови вирощування — світла локація з родючими або хоча б злегка родючими ґрунтами. Молодило випускає неймовірно гарні розетки із щільного листя, що завдяки орнаментальному розташуванню здаються вигадливими квітками. Короткі листочки молодила формою скидаються на черепицю, забарвлені в різні відтінки зеленого й пурпурного, часто в незвичних комбінаціях. Очитки утворюють дуже гарні, густі пагони, що з часом нарощують діаметр і міць. Попри відмінності у формі та розмірі листя, забарвленні, всі очитки не бояться навіть тривалої посухи.

Базовий, дикий вид чебрецю декоративністю листя та красою килимків трохи поступається поширеним декоративним формам. Але чебрець звичайний має незаперечну перевагу: він непримхливий — може рости в будь-яких умовах і будь-якому поєднанні, дає рясний самосів, барвисто квітує, вкриваючись мереживом ніжно-бузкових квіток".

За словами садівниці, окрім цих рослин, слід звернути увагу ще й на такі — флокс шилоподібний, роговик, волошка, шавлія, календула, бородаті іриси. Вони теж чудово витримують посуху. А календула ще й допоможе позбутися колорадського жука.



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