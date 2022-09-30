Суглоби скажуть вам дякую: як приготувати лікувальну ванну з ялівцем

Відомий травник Андрій Форсюк на своїй сторінці у Facebook, розповів про лікувальні властивості ялівці, шишкоягоди якого використовують, наприклад, як сечогінний засіб при хворобах сечових і статевих шляхів. А ванни на основі цієї рослини впливають на суглоби, нормалізують тиск, сон і поліпшують самопочуття.

«Для зручності хвою можна заготовити з гілочками, — радить травник. — Оскільки ялівець — хвойна рослина, то його можна використовувати свіжим протягом усього року.

Щоб приготувати ванну, треба взяти 10-літрову ємність, наприклад велике емальоване відро чи каструлю, заповнити на ¾ гілочками ялівцю та залити окропом. Довести до кипіння. Дати настоятися. Злити у ванну, а гілочки знову залити окропом, довести до кипіння і знову додати у ванну. Якщо відвару для сидячої ванни замало, можна долити гарячою водою. Таку лікувальну ванну приймати протягом 20−30 хвилин. При потребі доливати гарячої води".

Після ванн травник радить годину залишатися в теплому приміщенні. А кращий лікувальний ефект досягається при одночасному прийманні настою збору лікарських рослин, що поміж інших містить корінь вовчого тіла болотного.

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