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Суспільство та люди

Скандального суддю Львова таки відрахували з Верховного суду України

18:37 5 жовтня 2022
Богдан Львов

Заступника голови Верховного суду та очільника Касаційного господарського суду у його складі Богдана Львова, який є власником російського паспорта, відрахували зі штату суду. Про це повідомляє пресслужба Верховного суду України.

«Голова Верховного Суду Всеволод Князєв відрахував суддю Богдана Львова зі штату Верховного Суду», — йдеться у повідомленні.

Так, Львова відрахували на підставі інформації Служби безпеки, яка підтвердила наявність у судді громадянства рф.
Конституція України визначає, що повноваження судді припиняються у разі припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави.

За словами голови ВС, це безпрецедентне рішення для судової системи, адже зазначені положення Конституції та закону застосовуються вперше.

Князєв підкреслив, що сама ситуація та дії Львова серйозно шкодять авторитету Верховного Суду, а цього не повинно бути.

«Верховний Суд у своїх діях покладається на відомості Служби безпеки України до того моменту, поки їх не спростовано в передбаченому законом порядку, тож Богдан Львов не позбавлений права доказувати відсутність у нього громадянства РФ», — йдеться у заяві суду.

Як писали «ФАКТИ», днями судді Касаційного господарського суду (КГС) у складі Верховного суду України не набрали достатньої кількості голосів за звільнення скандального Богдана Львова з посади голови цього суду через наявність у нього громадянства країни-агресора.

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