Російський паспорт – не завада: скандального Богдана Львова залишили на посаді голови Касаційного господарського суду України

Судді Касаційного господарського суду (КГС) у складі Верховного суду України не набрали достатньої кількості голосів за звільнення скандального Богдана Львова з посади голови цього суду через наявність у нього громадянства країни-агресора. Про це повідомило Суспільне з посиланням на прес-службу КГС.

Як виявилося, для звільнення Львова з посади не вистачило одного голосу (звільнення судді із адміністративної посади Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду підтримав 21 суддя, проти були 18). При цьому за регламентом для звільнення необхідні 22 голоси.

Раніше Верховний суд повідомив, що СБУ сповістила суд про наявність у судді Богдана Львова громадянства рф згідно з даними реєстрів країни-агресора. При цьому у спецслужбі зазначили, що продовжують перевірку даних і про її результати повідомлять додатково. Сам же Львов в кінці вересня звинуватив журналістів-розслідувачів у використанні фальшивих доказів.

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