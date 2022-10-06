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Російські терористи завдали ракетного удару по Запоріжжю: є загиблі, під завалами залишаються люди (відео)

9:33 6 жовтня 2022
руйнування

Вранці у четвер, 6 жовтня, російські окупанти знову вдарили ракетами по Запоріжжю. У місто прилетіло 7 ракет, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Внаслідок ракетного удару загинули двоє людей.

 

«Одна жінка загинула. Ще одна померла у машині швидкої допомоги», — зазначив Старух.

Також глава області зазначив, що внаслідок атаки пошкоджено та зруйновано житлові будинки, у тому числі багатоповерхівки.

 

Під завалами знаходяться ще щонайменше п'ять осіб. Рятувальна операція продовжується.

 

«Багато людей врятовано. Серед них трирічна дівчинка, дитина госпіталізована», — наголосив Старух.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти завдали 5 ракетних та 8 авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ. Від ворожих ударів постраждали об'єкти та громадянське населення понад 30 населених пунктів. Серед них — Біла Церква, Куп'янськ, Білогорівка, Сіверськ, Карлівка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Гуляйполе, Прогрес, Нікополь та Мирне. За даними Генштабу, загроза авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

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