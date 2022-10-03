Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Сьогодні вранці ворог завдав чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та по двох селах Запорізького району. Випущено близько десяти ракет С300. Про це йдеться у повідомленні голови Запорізької ОВА Олександра Старуха в Telegram.

«В обласному центрі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Наразі відомо щодо одного постраждалого, його ушпиталено. Зокрема, руйнувань зазнав реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами. Внаслідок атак по селах поблизу міста, постраждалих немає. За попередньою інформацією, ракети поцілили поза населених пунктів», — повідомив він.

Тим часом голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко написав у Telegram, що ранок розпочався з ракетної атаки на область. Росіяни ударили по Дніпровському району.

«На місці прильоту працюють усі служби. Інформація про загиблих та поранених уточнюється. Усю ніч ворог тероризував Нікопольський та Криворізький райони. Нікопольський район росіяни обстріляли з „Градів“ та важкої артилерії. Ударили по трьох громадах — Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Обійшлося без загиблих та поранених. У Нікополі понівечено з десяток багатоповерхових і приватних будинків та лінії електропередач. У Марганецькій громаді через російські снаряди спалахнула пожежа у дачному будинку. Полум’я вогнеборці уже приборкали. У Мирівській громаді майже 1 000 родин залишилися без світла. Аварійні бригади енергетиків уже працюють. У Криворізькому районі під удар потрапила Зеленодольська громада. У селі Мар’янське пошкоджені приватні оселі, сонячна електростанція, склади сільгосппідприємства, газогін та електромережі», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», днем раніше ворог також обстріляв Запоріжжя. Того разу рашисти випустили по місту чотири ракети С-300.

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