Головним постачальником важкого озброєння для ЗСУ стала… росія

До парадоксального висновку дійшли аналітики компанії Oryx (Нідерланди). Вони проаналізували офіційні дані командування Збройних сил України та інформацію з відкритих джерел і стверджують, що найбільшим постачальником важкого озброєння для України стала… росія!

Ці дані розмістила у Twitter американська газета The Wall Street Journal. Згідно з Oryx, ЗСУ захопили 460 російських основних бойових танків, 92 самохідні гаубиці, 448 бойових машин піхоти, 195 броньованих бойових машин і 44 реактивні системи залпового вогню. Голландські аналітики вважають, що реальна кількість захопленої українськими військовими російської техніки може бути ще більшою.

Наголошується, що значна кількість російської техніки перейшла до української армії за панічного відступу росіян у Харківській області. Російські війська кидали своє важке озброєння та склади з боєприпасами.

Oryx зазначає, що за весь час вони російської армії вдалося захопити 109 українських танків, 15 самохідних артилерійських установок та 63 БМП. Різниця очевидна.

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