42.00 / 42.40 41.00 / 41.50
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Окупанти відчутно панікують»: Зеленський про стабілізацію ситуації у Харківській області

8:08 20 вересня 2022
Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що провів нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, яке збирається щоразу, коли є важливі новини із передової.

На засіданні обговорювалася, зокрема, й ситуація у нещодавно звільнених районах Харківської області, розповів він у відеозверненні за результатами 208-го дня широкомасштабного вторгнення.

«Харківська область — стабілізуємо ситуацію, тримаємо позиції. Міцно. Настільки міцно, що окупанти відчутно панікують. Що ж, а ми попереджали — варіантів у російських військових в Україні тільки два: втеча з нашої землі чи полон. У колаборантів варіанти схожі — або вони спробують втекти, і ще невідомо, чи впустить їх росія на свою територію, навіть якщо дала свій паспорт, чи колаборанти будуть засуджені згідно з чинним законодавством України», — сказав очільник держави.

Ще одним моментом, який обговорювалося на засіданні, стала робота українських спецслужб на звільнених територіях.

«Не можу розкривати всіх деталей, але завдяки СБУ ми зараз впевнені, що у окупантів не буде жодної опори на українській землі», — сказав Зеленський.

Президент звернув увагу на те, що одним із головних аспектів повернення до нормального життя на звільнених територіях та їхнього відновлення є темп.

«Зараз дуже важливо — це темп. Темп стабілізації у звільнених районах. Темп у русі наших військ. Темп відновлення нормального життя на звільненій території та темп у підтримки партнерів» , — заявив український лідер.

За словами Зеленського, також необхідно, щоб темп надання допомоги Україні відповідав темпу просування українських військ.

Нагадаємо, що напередодні президент, реагуючи на обстріл росіянами Південноукраїнської АЕС, наголосив на загрозі всьому світу, яку несе країна-агресор.

Фото Офісу президента

77

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Двом категоріям пенсіонерів за кілька тижнів збільшать виплати: кому пощастить

Гороскоп

У Раків починається смуга везіння, Рибам варто пошукати нові джерела доходів: фінансовий гороскоп на 19 — 25 вересня

«Поллє грошовий дощ»: астролог склала ТОП-4 знаків зодіаку, які розбагатіють до кінця вересня

«Поллє грошовий дощ»: астролог склала ТОП-4 знаків зодіаку, які розбагатіють до кінця вересня

жінка

Перехід на пенсію померлого чоловіка: хто має на це право, та в яких випадках зміна виду виплат має сенс

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту