«Окупанти відчутно панікують»: Зеленський про стабілізацію ситуації у Харківській області

Президент Володимир Зеленський заявив, що провів нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, яке збирається щоразу, коли є важливі новини із передової.

На засіданні обговорювалася, зокрема, й ситуація у нещодавно звільнених районах Харківської області, розповів він у відеозверненні за результатами 208-го дня широкомасштабного вторгнення.

«Харківська область — стабілізуємо ситуацію, тримаємо позиції. Міцно. Настільки міцно, що окупанти відчутно панікують. Що ж, а ми попереджали — варіантів у російських військових в Україні тільки два: втеча з нашої землі чи полон. У колаборантів варіанти схожі — або вони спробують втекти, і ще невідомо, чи впустить їх росія на свою територію, навіть якщо дала свій паспорт, чи колаборанти будуть засуджені згідно з чинним законодавством України», — сказав очільник держави.

Ще одним моментом, який обговорювалося на засіданні, стала робота українських спецслужб на звільнених територіях.

«Не можу розкривати всіх деталей, але завдяки СБУ ми зараз впевнені, що у окупантів не буде жодної опори на українській землі», — сказав Зеленський.

Президент звернув увагу на те, що одним із головних аспектів повернення до нормального життя на звільнених територіях та їхнього відновлення є темп.

«Зараз дуже важливо — це темп. Темп стабілізації у звільнених районах. Темп у русі наших військ. Темп відновлення нормального життя на звільненій території та темп у підтримки партнерів» , — заявив український лідер.

За словами Зеленського, також необхідно, щоб темп надання допомоги Україні відповідав темпу просування українських військ.

Нагадаємо, що напередодні президент, реагуючи на обстріл росіянами Південноукраїнської АЕС, наголосив на загрозі всьому світу, яку несе країна-агресор.

Фото Офісу президента

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