У росії забитий найнеймовірніший пенальті в історії: вражаюче відео

Героєм нічим непримітного футбольного поєдинку аматорської ліги в Казані (росія) став гравець медіафутбольного «Рубіна» Норік Авдалян, який забив у матчі проти команди GOAT, мабуть, найнеймовірніший пенальті в історії футболу. Перед пробиттям 11-метрового удару 26-річний півзахисник розбігся і під час удару виконав сальто назад! Воротар суперників Ілля Абаєв був шокований і не зумів зреагувати на удар. Чим не претендент на премію ФІФА імені Ференца Пушкаша за найкращий гол року?

«Найскладніше — потрапити по м'ячу. У мене, насправді, навіть не особливо вийшло — пощастило, що воротар уже почав завалюватися. Якби залишився на місці, гадаю, не забив би. Нині це мій третій такий гол. Але я маю ще інші заготованки — говорити про них не буду, все покажу на полі», — прокоментував епізод футболіст, який виступає під номером «007».

Зазначимо, що Авдалян, який свого часу виступав у Вірменії за другі команди «Арарата» та «Бананца», а цього року зіграв у Кубку росії за «Нефіс», справді не вперше виконав свій трюк. Зокрема, у 2017-му, виступаючи під керівництвом ексфутболіста «Манчестер Юнайтед» Андрія Канчельскіса, він у складі студентської збірної рф подібним чином реалізував пенальті на Міжконтинентальному турнірі в Сочі, а в 2018-му відзначився за команду КНІТУ-КАІ у студентській першості країни. І ефектно, і ефективно!

До речі, один зі своїх шедеврів футболіст виклав тоді в соціальній мережі, і невдовзі відео у себе розмістив головний футбольний акаунт «433» (51,9 млн підписників), на який підписані Кріштіану Роналду, Лука Модріч, Іско, Серхіо Рамос та багато інших зірок футболу. Зараз у того відео вже 3,7 млн переглядів та півмільйона лайків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що корейський голкіпер забив фантастичний гол ударом від своїх воріт.

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