«Над багатьма знущалися й залякували»: Зеленський назвав страшну цифру депортованих у рф українців

Російські окупанти примусово депортували до своєї країни понад 1,6 млн українців. У багатьох з них забрали документи.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до країн-членів Організації американських країн.

«Вже понад 1,6 млн українців примусово депортовано до росії. Вони розсіяні територією цієї держави, розкидані по віддалених регіонах росії. У багатьох з них відібрали документи, багато хто з них пройшов через страшні фільтраційні табори окупантів, де з них знущалися і залякували. Це — люди. Але для росії це теж ресурс», — зазначив український лідер.

Зеленський додав, що росія намагається перетворити Україну на свою колонію, як було раніше, під час імперій. Президент не сумнівається, що Україна здобуде перемогу, оскільки мільйони українців стали на захист свободи і своєї держави, і не дозволять росії повернути той старий несправедливий час.

Крім того, президент закликав країни Америки підтримувати Україну у міжнародних організаціях, зокрема у рамках Генасамблеї ООН.

«Будь ласка, підтримуйте нас у голосуваннях щодо засудження російських агресивних кроків. Це наш з вами спільний інтерес — щоб ніхто у світі більше не міг розпочинати такі загарбницькі війни», — зазначив Володимир Зеленський.

Також український лідер закликав країни Америки підтримати Україну на національному рівні.

«Не дозволяйте використовувати ваші економіки для того, щоб фінансувати злочинну війну та воєнні злочини. Не пов'язуйте себе з тими, хто неминуче буде засуджений міжнародним суспільством… Будь ласка, уникайте того, щоб ваші компанії та країни були пов'язані з тими фізичними та юридичними особами» росії, через які ця країна здійснює свій терор проти України. Підтримуйте санкції проти росії", — закликав Зеленський.

Крім того, український лідер заявив, що Україна потребує підтримки і на рівні простих людей. Зеленський попросив лідерів країн Америки поширювати правду про російську агресію в Україні серед їхніх народів.

«Нехай ваші народи знають, яке зло росія принесла абсолютно мирному українському народу. Народу, який ніколи не розпочинав жодних загарбницьких війн», — додав Зеленський.

Нагадаємо, у своєму нещодавньому відеозверненні президент звернувся до росіян і заявив, що росія вже програла цю війну, бо росіяни прийшли вбивати в чужу країну, а українці захищають свій дім й обов'язково переможуть остаточно, вигнавши ворога.

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