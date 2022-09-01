Зростання ВВП і долар по 50 гривень: став відомий прогноз Мінекономіки на 2023 рік

В Україні, де через війну посилились інфляційні процеси, в 2023 році курс долара може сягнути 50 грн, а індекс споживчих цін складе 30,6%.

Такі показники закладені у макроекономічному прогнозі Міністерства економіки, повідомляє «Економічна правда» з посиланням на джерела у Кабінеті міністрів.

За макропрогнозом, на початку 2023 року курс долара може скласти 42 грн, а наприкінці року гривня девальвує до 50 грн за долар.

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У той же час в уряді очікують, що наступного року валовий внутрішній продукт має зрости на 4,6%. При цьому, за підсумками 2022 року він скоротиться на 33,2%.

Зростатимуть наступного року і ціни. Закладена у макропрогнозі інфляція за підсумками 2023 року має скласти 30,6% (станом червень вона складала 22,2%), рівень безробіття — 28,2%, а середня зарплата — 18 508 гривень.

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Фото Pixabay

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