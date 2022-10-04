Смертельна ДТП на трасі Київ-Харків: після наїзду автомобіля загинула жінка

Увечері в понеділок, 3 жовтня, на 134 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський поблизу села Олексіївка Полтавської області сталася смертельна ДТП, повідомили в поліції.

За інформацією слідства, водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter скоїв наїзд на 66-річну пішохідку. Внаслідок ДТП жінка отримала травми, від яких померла на місці події.

Обставини та причини аварії з'ясовує слідство.

Нагадаємо, цього ж дня в Обухові Київської області водій наїхав на двох дівчаток 6-ти та 8-ми років. Діти загинули. Порушника затримали очевидці.

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