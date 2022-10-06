Зрадниця Денисова отримала російське громадянство

Відома танцівниця, колишня суддя українського талант-шоу Тетяна Денисова, з якою розірвав контракт телеканал СТБ, отримала російське громадянство. Про це в інтерв’ю Rostyslove Production заявив її колишній чоловік, співак Олександр Кривошапко. За його словами, Тетяна оформляла документи ще у грудні 2021 року.

До того вона жила і працювала на дві країни, і навіть після 2014 року, коли рф анексувала Крим та захопила території в Донецькій та Луганській областях, Денисова не припиняла працювати на російських проектах. Зараз вона також задіяна в телешоу, не помічає війни в Україні.

«Ще в листопаді 2021 року вона написала мені після того, як ми не спілкувалися років 6−7. Їй потрібно було свідоцтво про розлучення. Я одразу їй надіслав, ми дуже тепло поспілкувалися. І тоді вона озвучила причину, навіщо їй потрібне було свідоцтво про розірвання шлюбу. У той час, у грудні, вона отримувала російське громадянство. Для чого — я не знаю», — розповів Кривошапко.

Він каже, що позиція Денисовї зрозуміла. Вона народилася в Калінінграді, довгий час жила в Севастополі, навчалася в Санкт-Петербурзі. Але поява Тетяни в російському шоу «Танці» під час війни його шокувала, як і те, що колишня просто ігнорувала події в Україні.

«Я знаю, скільки людей з України зробили для неї хорошого, скільки для неї зробила Україна в принципі… Коли ще мої перші проекти відбулися, я співпрацював із російським офісом компанії Sony Music і постійно їздив до Москви. Таня тоді не мала до Москви ніякого відношення. І вона постійно говорила мені, цитую: „Саша, Росія — це країна п***расів, наркоманів і повій“. Це її слова. І тому мені дуже прикро, що людина, з якою у мене був шлюб, змушена жити в такій неприємній для себе атмосфері», — сказав Олександр.

Нагадаємо, що РНБО включила до санкційного списку запроданок Ані Лорак, Таїсію Повалій та Регіну Тодоренко.

А телеведуча Катерина Осадча закликала взагалі не згадувати їхні імена в публічному просторі.

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