Лорак, Повалій, Тодоренко потрапили під санкції РНБО

Відомі українські співачки Ані Лорак, Таїсія Повалій, Анна Сєдокова, телеведуча Регіна Тодоренко, які не знайшли слів, щоб назвати війну рф проти України війною та засудити агресію, а натомість спокійно живуть і виступають в рф, потрапили до санкційного списку РНБО. Як повідомляє «Економічна правда», документ схвалено 30 вересня. До нового санкційного списку ввійшли понад 3600 фізичних та юридичних осіб, серед яких і названі вище зірки, а також дружина Віктора Медведчука — телеведуча Оксана Марченко.

Після схвалення санкцій відповідним рішенням РНБО, документи відправляють в Офіс президента, після чого глава держави вводить санкції своїм указом.

Нагадаємо, Ані Лорак, Таїсія Повалій та Анна Сєдокова після російської агресії 2014 року та окупації українських територій не засудили вторгнення, продовжили виступати в рф. Більше того, вони мешкали там, брали участь в офіційних заходах на кшталт «побєдобєсія», отримували там нагороди й вихлялися дружбою з путінськими пропагандистами.

Після 24 лютого ці зірки також не засудили країну-агресора, а лише якось абстрактно говорили про мир, дружбу між «братніми народами», або ж просто відмовчувались — як Ані Лорак в надії, що скоро все минеться, й вона збереже свою аудиторію.

Тодоренко, яка родом з Одеси, продовжує не помічати війну, в той час, як на її рідне місто летять ворожі ракети й вбивають жінок, дітей.

Раніше Потап розповідав, що Настя Каменських зверталася до Лорак, просила її відреагувати на російське вторгнення, але та відповіла: «Не задовбуй мене».

Нагадаємо, що також хореограф Тетяна Денисова перебралася до рф й бере участь в телевійному проекті. І акторка Ірина Мохова перейшла на бік ворога.

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