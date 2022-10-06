«У нас були різні моменти в житті»: Валерій Харчишин вперше прокоментував роман з Яніною Соколовою

Лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин, який нещодавно оголосив про розлучення після 13 років шлюбу, вперше прокоментував чутки про роман з відомою журналісткою Яніною Соколовою. Стосунки їм почали приписувати після участі у спільному проекті.

Музикант прямо не відповів на запитання Слави Дьоміна про особисте життя, лише зазначив, що не збирається створювати нову сім’ю. Говорити про стосунки з Соколовою Валерій вважає недоречним.

«Ми дійсно друзі. У нас були різні моменти в житті, коли ми трошки лаялися. Але ми друзі. Говорити про стосунки я поки не збираюся. Я не можу залучати другий бік без її згоди. Я не можу говорити про жінку без її згоди. Це нечесно», — сказав Харчишин в інтерв’ю для YouTube-каналу «Люкс ФМ».

«Одружуватися я поки не збираюся, тому що я офіційно поки не розлучений. Хоча б тому. Чи збираюся я одружитися колись? Ні… Поки про це не думав», — додав співак.

Нагадаємо, у 2019 році, Валерій Харчишин та Яніна Соколова зіграли закоханих у кліпі «Другої ріки» на пісню «Сьомий день». Також вони разом грали у виставі, брали участь у благодійних проектах.

Журналістка поборола онкологічне захворювання й створила соціальний проект на підтримку тих, хто бореться з раком. Яніна зворушила шанувальників щемливим листом до ненародженої донечки.

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