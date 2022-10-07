«Він не жартує»: Байден попередив про загрозу застосування путіним ядерної зброї

Президент США Джо Байден заявив, що вперше з часів Карібської кризи виникла загроза застосування ядерного озброєння, якщо росія й далі йтиме обраним шляхом.

Як повідомляє «Ройтерз», американський лідер зазначив, що російський президент володимир путін може «зайти далеко». На його переконання, застосування тактичної ядерної зброї не може не закінчитися Армагедоном.

Джо Байден, виступаючи у Нью-Йорку, підкреслив, що керівництво росії, «не жартує, коли каже про потенційне використання тактичної ядерної зброї, біологічної чи хімічної зброї», бо армія країни-агресора, «можна сказати, неефективна»

«Ми намагаємося з’ясувати, як далеко путін зайде? Де він зупиниться? Як поведеться, коли втратить не лише обличчя, але й значну владу?» — додав американський президент.

Нагадаємо, що наразі в НАТО не бачать ознак можливої підготовки росії до ядерного випробування, але продовжують уважно стежити за даною ситуацією.

А впливове видання The Times зазначало, що господар кремля, ймовірно, планує випробування ядерної зброї поряд з кордоном України. росія нібито готується застосувати ядерну зброю у Чорному морі, і що НАТО попереджало про це країни-члени Альянсу.

Фото Pixabay

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